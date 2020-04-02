Губернатор Камчатского края ушёл в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Камчатского края Владимира Илюхина.
Врио губернатора региона назначен премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Соответствующий указ подписан президентом и
Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина В.И. по собственному желанию, — говорится в документе.
Солодов будет исполнять обязанности губернатора региона до вступления в должность лица, избранного на этот пост.
Ранее NEWS.ru писал о том, что решение бывшего губернатора Камчатки Владимира Илюхина об отставке не связано с распространением в стране коронавируса, заявил глава законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.
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