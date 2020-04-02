Губернатор Камчатского края ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/d92f839a-7586-11ea-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Илюхин Фото: kamgov.ru

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Камчатского края Владимира Илюхина.

Врио губернатора региона назначен премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Соответствующий указ подписан президентом и опубликован на сайте Кремля.

Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина В.И. по собственному желанию, — говорится в документе.

Солодов будет исполнять обязанности губернатора региона до вступления в должность лица, избранного на этот пост.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решение бывшего губернатора Камчатки Владимира Илюхина об отставке не связано с распространением в стране коронавируса, заявил глава законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.