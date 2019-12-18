https://static.news.ru/photo/5b95dd6e-216a-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдёт на работу в Совет Федерации. В палате он возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, умершего в начале октября.

Об этом РБК рассказали два источника, близких к верхней палате Федерального собрания. Сам губернатор информацию пока не подтвердил.

Сейчас я стараюсь добросовестно исполнять мои обязанности, и вроде как у меня это получается. Когда у меня произойдут перемены в моей карьере, я обязательно вас об этом извещу, — сообщил он изданию.

Полномочия Артамонова истекают в 2020 году, он не будет баллотироваться на новый срок.

По словам источника, 67-летний Артамонов как глава региона остаётся на хорошем счету в администрации президента, но его почти 20-летнее пребывание на посту сказывается на отношении населения. У избирателей ощущается психологическая усталость, что понимает и сам губернатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-губернатор Иркутской области Дмитрий Чернышов уволился вслед за главой региона.