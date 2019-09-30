https://static.news.ru/photo/d16af48e-e349-11e9-a0c2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: kremlin.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко остаётся на своём посту и работает в плановом режиме, несмотря на распространяющиеся с 30 сентября слухи о его возможной отставке.

Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы областного правительства.

Губернатор находится на рабочем месте, работает по графику. Сейчас Сергей Георгиевич проводит инвестиционный совет. После обеда состоится координационное совещание по правопорядку и видеоселектор по призыву на военную службу, — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс-Сибирь».

Исходя из обнародованной информации, план работника Левченко уже расписан на месяц вперёд.

Ранее News.ru писал, что ситуация с паводком в Иркутской области серьёзно сказалась на рейтингах главы региона Сергея Левченко. В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.

По данным источников, близких к администрации президента, уход Левченко может совпасть с очередной ротацией губернаторского корпуса.