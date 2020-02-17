Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступил против внесения Байкала в федеральные территории. По мнению политика, нынешнее законодательство полностью оберегает озеро. Идею вынести вопрос о Байкале на всероссийское голосование он назвал абсолютно некорректной.
Голоса наших непосредственно заинтересованных жителей просто утонут. Вопрос территориальной целостности регионов должен решаться исключительно в самих регионах, — цитирует Кобзева радиостанция «Говорит Москва».
Как ранее информировал NEWS.ru, статус федеральных территорий, помимо Байкала, могли получить космодром Восточный и Кавказские Минеральные Воды.