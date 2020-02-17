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Министерство иностранных дел России опубликовало предостережение для граждан РФ, которые выезжают за границу. По мнению ведомства, соотечественникам могут угрожать власти США.

Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают...