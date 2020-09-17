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Губернатор Белгородской области подал в отставку

18:59, 17 сентября 2020
Евгений Савченко Евгений Савченко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что намерен покинуть свой пост.

Об этом он сказал 17 сентября на закрытом совещании в областном правительстве. По словам губернатора, он уже направил соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина, передаёт агентство Regnum.

Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области, — сообщили в пресс-службе главы региона.

В сообщении говорится, что решение об уходе Савченко принял в связи с избранием на пост депутата Белгородской областной думы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать, что будет, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит власть. Он призвал не обсуждать эту тему.

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