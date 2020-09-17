Губернатор Белгородской области подал в отставку

https://static.news.ru/photo/39f62318-f8ff-11ea-8e71-fa163e074e61_660.jpg Евгений Савченко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что намерен покинуть свой пост.

Об этом он сказал 17 сентября на закрытом совещании в областном правительстве. По словам губернатора, он уже направил соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина, передаёт агентство Regnum.

Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области, — сообщили в пресс-службе главы региона.

В сообщении говорится, что решение об уходе Савченко принял в связи с избранием на пост депутата Белгородской областной думы.