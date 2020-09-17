Губернатор Белгородской области подал в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что намерен покинуть свой пост.
Об этом он сказал 17 сентября на закрытом совещании в областном правительстве. По словам губернатора, он уже направил соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина,
Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области, — сообщили в пресс-службе главы региона.
В сообщении говорится, что решение об уходе Савченко принял в связи с избранием на пост депутата Белгородской областной думы.
Ранее NEWS.ru
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