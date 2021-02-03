Грызлов заявил об ответственности Запада за жертвы обстрелов в Донбассе

https://static.news.ru/photo/57193468-6627-11eb-a9e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западные страны, рассматривающие возможность поставок летального вооружения на Украину, несут вместе с киевскими властями ответственность за жертвы и разрушения в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Вину за жертвы и разрушения в Донбассе вместе с властями Украины и командованием Вооружённых сил Украины разделяет их «группа поддержки» из числа западных политиков и дипломатов, в частности, обсуждающих поставку летального оружия, — цитирует ТАСС Грызлова.

Он отметил, что участники контактной группы согласились, что действия Вооружённых сил Украины привели к новым разрушениям и жертвам, в том числе среди гражданского населения. Грызлов подчеркнул, что западные лидеры должны отдавать себе отчёт в том, что поставленное ими оружие может быть направлено против мирных людей.

Как сообщал NEWS.ru, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе из-за заявлений глав ЛНР и ДНР будет только усугубляться. Ранее Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о намерении объединиться с Россией, что, по словам Кравчука, может спровоцировать обострение ситуации в регионе.