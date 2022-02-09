Грызлов назвал нынешнюю ситуацию вокруг Украины «наихудшим сценарием»

Российский посол в Минске Борис Грызлов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Украину пытаются подтолкнуть к войне вопреки предвыборным обещаниям нынешнего президента Владимира Зеленского. По его словам, Киев продолжает нарушать пункты минских договорённостей, в том числе об отводе тяжёлых вооружений и разведении сил, а «партия войны» в стране за время президентства Зеленского стала лишь сильнее.

То, что сейчас происходит, — это наихудший сценарий, который может быть, — заявил посол.

Грызлов отметил, что Россия прилагает все дипломатические усилия, чтобы не дать Киеву решить вопрос Донбасса силовым путём. При этом на Украину продолжает поступать оружие из стран НАТО.

Ранее папа римский Франциск назвал безумием возможность войны на Украине и выразил надежду, что напряжённость в отношениях между этой страной и Россией может быть преодолена посредством многостороннего диалога. До этого понтифик также выразил большую озабоченность в связи с данными об объёмах производства оружия в мире.

До этого лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию снизить напряжённость у границ Украины и вступить в содержательный диалог о безопасности на Европейском континенте. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечёт за собой тяжёлые последствия и будет иметь высокую цену. Они заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, добавив, что урегулировать ситуацию можно с помощью дипломатии, и поддержали «нормандский формат» в выполнении Минских соглашений.