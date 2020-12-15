Грызлов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/b30ace9e-3eef-11eb-91cd-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент Владимир Путин наградил полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председатель совета директоров акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Грызлов, — говорится на сайте Кремля.

Глава государства отметил выдающиеся заслуги чиновника в укреплении государственности и реализации внешнеполитического курса РФ. Кроме того, Путин наградил его за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее, как писал NEWS.ru, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева получила от президента России знак отличия «За благодеяние». По инициативе пенсионерки удалось собрать для помощи семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, 4,5 миллиона рублей.