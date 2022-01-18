Грызлов: наращивание сил НАТО у границ СГ не останется незамеченным

Назначенный президентом России Владимиром Путиным посол России в Минске Борис Грызлов рассказал в интервью ТАСС о защите границ Союзного государства (СГ), которое находится перед фактом наращивания сил НАТО. По словам главы дипмиссии, этот процесс не остаётся незамеченным. Для охраны границ проводится совместное авиапатрулирование границ.

Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. <...> Конечно, это не остаётся незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границы мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30 СМ и так далее,​ — подчеркнул он .

Как отметил Грызлов, к вопросам охраны границы Россия и Белоруссия подходят очень внимательно. Посол также указал на то, что в ноябре 2021 года прошло утверждение обновлённой Военной доктрины СГ. По его словам, новая редакция была подготовлена с учётом актуальной геополитической ситуации и текущих военных угроз.

Вопросы о военных базах, центрах подготовки, развитии системы ПВО, расширении военно-технического сотрудничества и так далее следует рассматривать в рамках упомянутой военной доктрины, — отметил Грызлов.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские лётчики провели очередное совместное патрулирование. Полёт был осуществлён на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Таким образом ведомство ответило на рост военной активности в соседних государствах ЕС.