https://static.news.ru/photo/a8021cd4-da2b-11e9-811b-fa163e074e61_660.jpg Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Украина на состоявшемся в среду (18 сентября) в Минске очередном заседании Контактной группы по урегулированию в Донбассе сорвала выполнение договорённостей советников глав стран «нормандской четвёрки».

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов пояснил, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», передаёт ТАСС .

То есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» и предложен Контактной группе для подписания, — сказал Грызлов.

Таким образом Украина сорвала и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, сказал российский полпред.

Вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. То есть оба вопроса должны были решаться одновременно, в ходе одного заседания, — уточнил он.

Грызлов считает, что такими действиями украинские власти также поставили под угрозу саммит «нормандской четвёрки», так как условием его проведения было наличие успешного результата по этим двум направлениям.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе, писал News.ru.