https://static.news.ru/photo/b3960e02-dadf-11e9-91ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MinistryofJusticeofGeorgia

Министерство юстиции Грузии экстрадировало в Россию Рамзана Ахъядова, который обвиняется в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах «Исламского государства» и ведении боёв в 2013–2015 годах, — заявила министр юстиции республики Тея Цулукиани.

Как ранее писал News.ru, СК РФ по ХМАО — Югре возбудил уголовное дело в отношении трёх местных жителей за участие в террористической организации «Исламское государство».