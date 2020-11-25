Грузия и Украина присоединились к «киберсанкциям» ЕС

https://static.news.ru/photo/cafec32a-2f36-11eb-9820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Страны — партнёры Евросоюза, включая Украину и Грузию, присоединились к санкциям ЕС в отношении российских граждан и структур, которые якобы несут ответственность за кибератаку на бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Страны — кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета, — цитирует ТАСС заявление.

Евросоюз и Великобритания 22 октября ввели санкции в отношении двух российских граждан, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и некоего «85-го Главного центра спецслужб Главного управления Генштаба ВС РФ», которые якобы несут ответственность за кибератаку на бундестаг.

Кибератака на сети бундестага произошла 30 апреля 2015 года. Многие депутаты получили тогда одинаковые электронные письма якобы от ООН, в которых находилась вредоносная ссылка. В результате атаки было похищено 16 Гб данных.

Как писал NEWS.ru, посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали для беседы в немецкое внешнеполитическое ведомство из-за дела о хакерской атаке на бундестаг. Госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени федерального правительства решительно осудил кибератаку. Российский дипломат был проинформирован о том, что власти Евросоюза намерены добиться киберсанкций в отношении причастных к атаке, в том числе россиянина Дмитрия Бадина.

Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

По данным Der Spiegel, хакеры из России получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера Германии Ангелы Меркель в её избирательном округе. Сама Меркель заявила, что эта ситуация причиняет ей боль.

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