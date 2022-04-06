Грушко: Россия прорабатывает ответные меры на новый пакет санкций ЕС

Министерство иностранных дел РФ начало проработку ответных мер на новый пакет западных санкций. Их основной целью является защита законных интересов государства в разных сферах, об этом заявил замглавы ведомства Александр Грушко ТАСС.

Конечно. Мы примем ответные меры, проработаем соответствующие [меры] с тем, чтобы защитить наши законные интересы в экономической и в иных сферах, — пояснил замминистра.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен «ударить» по импорту энергетики, нефти и угля. Рестрикции также коснутся торговли, транспорта и захода кораблей в европейские порты. Помимо этого в новом пакете санкций будет предусмотрено закрытие границ для российских грузоперевозчиков и персональные ограничения в отношении олигархов и их семей.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил возможность принятия решения на европейском уровне по российскому газу. По словам политика, запретить импорт голубого топлива не смогут из-за позиции Венгрии, которая ведёт переговоры с компанией «Газпром экспорт».