Грушко рассказал об ожиданиях от Совета Россия — НАТО

Российская сторона надеется на серьёзный и глубокий разговор в рамках Совета Россия — НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передаёт РИА Новости. По его словам, в отношениях с Альянсом «настаёт момент истины». Заседание Совета пройдёт на этой неделе в Брюсселе. Накануне в Женеве состоялись консультации сторон по предложенным Россией гарантиям безопасности.

Едем туда с абсолютно реалистичными ожиданиями и надеждой всё-таки на то, что это будет серьёзный, глубокий разговор по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течении многих лет «заматывались» странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности, — сказал Грушко.

Он добавил, что сейчас в отношениях между Россией и НАТО настаёт «момент истины».

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. По его словам, это станет известно после всех дипломатических встреч, намеченных на эту неделю. В указанный период в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Консультации по предложениям России о гарантиях безопасности прошли в Женеве 9 и 10 января.