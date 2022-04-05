Грушко: массовая высылка российских дипломатов — спланированная компания

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко считает, что массовая высылка дипломатов из ряда европейских стран является спланированной компанией. Политик считает, что это наносит удар по двусторонним отношениям, передаёт ТАСС.

Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения, - отметил замминистра. Делается это сознательно, последствия будут ощущаться очень долго, как говорится, ломать не строить, — утверждает Грушко.

Тем не менее замглавы МИД уточнил, что РФ не разрывает ни с кем дипломатических отношений. Однако политик отметил, что Запад оказывает серьёзное давление на страну.

Россия не рвёт ни с кем дипломатических отношений, но недружественной политике Запада не видно границ, — подчеркнул Глушко.

Ранее о высылке российских дипломатов заявили сразу несколько европейских стран. Так, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов нежелательными персонами. Политик заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа».

Латвия также понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевич добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Минобороны РФ назвало эти события провокацией.

5 апреля о высылке российских дипломатов сообщила Дания — 15 российских послов объявлены нежелательными. Вслед за ней Италия высказалась о демарше. В течение 14 дней 30 послов должны покинуть территорию страны.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже пообещали ответные меры в отношении европейских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением по этому поводу.