Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближнему Востоку нужно не усиление роли НАТО в регионе, а совместные усилия международного сообщества по его стабилизации. Такого мнения придерживается заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Необходимо не усиление роли НАТО, а объединение усилий международного сообщества на основании международного права. Чтобы совместными усилиями стабилизировать регион и создать условия для политических процессов, как это происходит в Сирии и чего мы пытаемся добиться в Ливии, — цитирует ТАСС заместителя руководителя ведомства.

Он подчеркнул, что из-за действий Североатлантического альянса в Ливии и Ираке гигантские территории фактически оказались без государственного управления и стали «безопасной гаванью» для террористов и экстремистов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп призвал НАТО к большей вовлечённости в ближневосточный процесс в связи с ракетным ударом, нанесённым Ираном по используемым американскими военными объектам в Ираке.

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