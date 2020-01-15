https://static.news.ru/photo/47fd58b2-3787-11ea-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ближнему Востоку нужно не усиление роли НАТО в регионе, а совместные усилия международного сообщества по его стабилизации. Такого мнения придерживается заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Необходимо не усиление роли НАТО, а объединение усилий международного сообщества на основании международного права. Чтобы совместными усилиями стабилизировать регион и создать условия для политических процессов, как это происходит в Сирии и чего мы пытаемся добиться в Ливии, — цитирует ТАСС заместителя руководителя ведомства.

Он подчеркнул, что из-за действий Североатлантического альянса в Ливии и Ираке гигантские территории фактически оказались без государственного управления и стали «безопасной гаванью» для террористов и экстремистов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп призвал НАТО к большей вовлечённости в ближневосточный процесс в связи с ракетным ударом, нанесённым Ираном по используемым американскими военными объектам в Ираке.