https://static.news.ru/photo/5ad2f128-3911-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по изменению Конституции России не должна во время обсуждения поправок выходить за пределы послания главы РФ Владимира Путина Федеральному собранию, рассказала её сопредседатель Талия Хабриева.

Соблазн велик, но, по всей видимости, от полной самодеятельности стоит нам воздержаться, не выходить за пределы послания, — цитирует чиновницу корреспондент NEWS.ru.

Она добавила, что участникам группы необходимо выбрать, как предстоящая «реформа будет коррелировать с происходящим в стране».

Хабриева отметила, что важно «найти такие юридические формулы, которые не обнулят, а укрепят те достижения», которые уже есть.

15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством.

16 января 2020 года Владимир Путин провёл установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Глава государства попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже и каждой запятой».

Члены рабочей группы внимательно отнеслись к пожеланиям российского лидера, пообещав сделать всё возможное, чтобы российский народ был доволен конституцией страны. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, работа над конституционными законами по итогам послания Владимира Путина завершится до конца весенней сессии парламента, писал NEWS.ru.