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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт после их принятия Госдумой и Советом Федерации, но до вступления закона в силу. Наиболее вероятной датой голосования является 12 апреля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседник агентства отметил, что следующее воскресенье, 19 апреля, для данных целей не подходит, поскольку на этот день выпадает православная Пасха. Ещё одной...