Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ не выйдет за рамки предложений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Наши собственные предложения будут касаться глав третьей–восьмой Конституции РФ. Мы не будем выходить за рамки тех предложений, которые были обозначены в президентском послании, — передаёт слова Крашенинникова «Интерфакс».
Он отметил, что некоторые СМИ неверно истолковали заявление сопредседателей рабочей группы о внесении президенту собственного пакета предложений.
Как ранее писал NEWS.ru, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт после их принятия Госдумой и Советом Федерации, но до вступления закона в силу. Наиболее вероятной датой голосования является 12 апреля.
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