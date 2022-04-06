Грудинин рассказал, как Жириновский звал его в ЛДПР

Предприниматель Павел Грудинин в беседе с NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского, который умер 6 апреля на 76 году жизни. Он рассказал о том, что одним из первых съездов партии ЛДПР прошёл в «Совхозе имени Ленина» в 1991 году. По этой причине коллектив «Совхоза имени Ленина» и ЛДПР очень многое связывает. Грудинин также вспомнил о том, как политик звал его в ЛДПР.

Когда я ушёл из «Единой России», Владимир Вольфович предлагал мне войти в ЛДПР, но я отказался, потому что мне ближе социалистическая идеология. Я уж точно не либерал, хотя и высказывания Владимира Вольфовича не всегда были либеральными. На протяжении последних 14 лет каждое лето, когда у нас сезон земляники, Владимир Вольфович приезжал вместе со своими «соколами» и участвовал в мероприятиях по сбору этой ягоды. А потом получив заработанное, он ехал и раздавал землянику на Даниловском рынке, утверждая, что борется с перекупщиками. Это было не только интересно, но и нам как предприятию очень выгодно. Это такая бесплатная реклама по телевизору, которая побуждала москвичей и гостей столицы активно участвовать в сборе ягоды. Если уж Жириновский приехал собирать землянику, то, наверное, и всем остальным это полезно, — рассказал Грудинин.

Он подчеркнул, что был в хороших отношениях с Жириновским не только до, но и после президентской кампании, несмотря на то, что являлись политическими оппонентами.

Это были два разных человека: один — тот, кого вы видели через камеру. Но когда камера выключалась — это был совершенно другой человек. С ним всегда можно было найти компромисс. Он был готов к диалогу. Как-то я присутствовал на дне рождении Геннадия Андреевича Зюганова, на 75-летии. И там выступал Владимир Вольфович. Вы бы посмотрели, как он красиво, артистично и тепло поздравлял лидера КПРФ! Например, фраза: «Посмотрите, я же сам коммунист. Вы посмотрите какой у меня галстук, он даже более революционный, чем у Геннадия Андреевича. Вот такой он был интересный человек, — отметил Грудинин.

Он напомнил о существовании множества высказываний Жириновского, которые потом сбылись. По мнению Грудинина, это говорит о даре провидения и глубоком анализе происходящего. Предприниматель считает, что заурядный человек не смог бы сделать такое количество сбывшихся предсказаний.

Да, Владимир Вольфович был иногда просто неудержим, если камеры включены. Даже в президентскую кампанию он позволял себе то, что другие не позволяли, но ему многое прощалось и мы это видели. Это правда, что он предлагал меня сделать министром сельского хозяйства РФ, вручить мне звание Героя Труда. Фракция ЛДПР в Госдуме приезжала в наш Совхоз не только для сбора земляники, но и просто ознакомиться с сельским хозяйством. Они восхищались нашей школой, детскими садами, социальной инфраструктурой. Я думаю, что это большая потеря не только для родных и близких, но и для многих людей, которые интересуются политикой, — подытожил Грудинин.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким Жириновского. Президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов почтили его память.