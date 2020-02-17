https://static.news.ru/photo/a94d9608-5173-11ea-83b6-fa163e074e61_660.jpgПавел ГрудининФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский предприниматель Павел Грудинин назвал судью Конституционного суда Константина Арановского человеком «без роду без племени» и раскритиковал призыв не считать Российскую Федерацию преемником СССР.
Нельзя переписать историю задним числом. Можно, конечно, ссылаться на какие-то репрессии. Хотя я думаю, если этот судья честный человек, он должен сказать, что сейчас репрессий не меньше, а даже больше, чем было в то время, — цитирует НСН Грудинина.
Ранее Константин Арановский заявил, что Советский Союз является «незаконно созданным государством». Россия, по его мнению, не должна считаться преемником «репрессивно-террористических деяний» СССР.
Как писал NEWS.ru, представители Кремля исходят из того, что Российская Федерация как де-юре, так и де-факто является правопреемницей Советского Союза. С данным заявлением в разговоре с журналистами выступил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.