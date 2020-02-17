Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не будет вмешиваться в дело активистки Дарьи Сосновской. Девушка получила удар в живот от силовиков при задержании во время августовской акции протеста в Москве.

Мне неизвестно о каких-то планах по вмешательству, а главное, мы не считаем возможным какое-то вмешательство. Речь идёт о разбирательстве, которое идёт по линии соответствующих силовых ведомств. Не думаю, что здесь...