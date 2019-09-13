В пятницу, 13 сентября, реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на довольно заманчивое предложение главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты полицейским одну группу служителей порядка сильно обрадовала, а другую — явно очень огорчила. В Кремле назвали заслуживающей внимания данную идею, однако денежное довольствие может быть увеличено за счёт сокращения численности работников правоохранительных органов. Впрочем, есть в России и такие регионы, где полицейских будут лишь «множить», а не сокращать в ближайшие два года. И явно не только полицейских.

Как бы повысить россиянам зарплаты минимум в три-четыре раза? Этот вопрос в последние годы звучит на всевозможных площадках, форумах, совещаниях и круглых столах так часто, что участвующим в дискуссиях на этот счёт чиновникам, видимо, он уже снится по ночам. Конкретных ответов никто давать, однако, пока не решается.

И вот в пятницу один высокопоставленный чиновник всё же отважился приподнять завесу молчания. Им оказался Герман Греф. На Московском финансовом форуме он публично объявил, что знает, как именно поднять зарплаты в три-четыре раза... нет, не персоналу Сбербанка, а «милиционерам». Для этого сначала он советует МВД резко сократить численность своих сотрудников.

Сергей Лантюхов/News.ru

Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня. Мы можем тем же самым милиционерам и так далее поднять зарплату в три, в четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве. Чиновников сократить, — заметил Греф.

Очевидно, что, заговорив о «чиновниках» и «так далее», глава Сбербанка замахнулся на серьёзные реформы далеко не только в российской полиции. Он даже не стал этого скрывать.

У нас есть уникальный момент для начала этой работы. Часто, когда мы говорим о реформах, показывают «наверх» — где-то в Кремле кто-то что-то не даёт. Но когда мы говорим про 2000–2019 годы, пардон, один и тот же президент давал делать достаточно радикальные вещи... И я убеждён, что не только даст, а ещё и «прикроет», и поможет. Вопрос в другом — чтобы нам всем вместе найти эту самую модель экономики. Это сейчас самая ключевая история, — подытожил Греф.

Но одно дело, когда глава Сбербанка уверяет, что в Кремле «прикроют», и совсем другое дело, что на различные предложения пусть и очень опытных чиновников в действительности отвечают в Кремле. Первым на идею о сокращении и одновременном увеличении отреагировал Песков.

Греф высказывает много экспертных идей. Он обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк. Он вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна. Она принимается во внимание. Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счёт, но, безусловно, это заслуживает внимания, — заметил пресс-секретарь президента.

Впрочем, «заслуживает внимания» ещё не значит, что уже завтра по всей стране начнут резко поднимать зарплаты всем оставшимся на служебных постах за счёт массового сокращения их коллег. Практически одновременно с тем, как на лентах информационных агентств появилась реакция Пескова на предложение Грефа, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещён документ, в котором чёрным по белому прописано: к 2021 году на Дальнем Востоке станет почти на 2,5 тысячи полицейских больше.

Дело в том, что Национальная программа развития Дальнего Востока подразумевает в 2020–2025 годах реализацию на территории Дальневосточного федерального округа крупномасштабных инвестиционных производственных и инфраструктурных проектов, строительство объектов социальной сферы, создание новых рабочих мест и рост численности населения, в том числе за счёт трудовой миграции. А это, считают в МВД РФ, потребует увеличения численности сотрудников полиции. То есть тех самых «милиционеров», которых собрался сокращать Греф.