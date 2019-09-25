https://static.news.ru/photo/c986ca5e-df84-11e9-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Организации, подобные Международному валютному фонду (МВФ), изжили себя и «должны умереть». Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Подобные международные финансовые институты не способны к саморефлексии и самореформам, заявил он на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в Москве.

Много лет уже ведутся об этом разговоры, и многие люди всю жизнь за счёт этих разговоров питаются. Но МВФ — это абсолютно мёртвый орган, на мой взгляд, — сказал Греф.

Он также посоветовал государствам не попадать в зависимость от МВФ, так как их «позавчерашние» меры помощи не могут принести никакой пользы.

Это утверждение применимо и к большому количеству других международных организаций, уточнил глава Сбербанка.

Как писал News.ru, Греф также выразил убеждённость, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах, подчеркнул он.