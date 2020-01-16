https://static.news.ru/photo/f5e24980-384d-11ea-b31f-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным в любом правительстве должен быть министр образования, потому что именно этот чиновник закладывает основы культурного кода. Об этом на Гайдаровском форуме заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.

Самый главный министр в правительстве — министр образования. Не министр финансов, не министр экономики. Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода, — цитирует ТАСС главу российского финансового конгломерата.

По его словам, президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию обратил внимание на необходимость внедрения учебных программ для маленьких детей, нацеленных на формирование социальных и эмоциональных навыков. Греф указал на необходимость работы с образовательной системой. Только так, подчеркнул он, можно радикально поменять ситуацию с доверием власти в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Чиновника уже поддержали партия «Единая Россия», «Справедливая Россия». О намерении поддержать Мишустина заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. КПРФ пока воздерживается от одобрения.

XI Гайдаровский форум посвящён теме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия». В нём примут участие 600 специалистов из более 30 стран.