ГП РФ направила в ФРГ новый запрос по инциденту с Навальным

Генеральная прокуратура (ГП) РФ направила в Германию очередной запрос по инциденту с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным, призвав исполнить ходатайства, отправленные российской стороной ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.
Генеральная прокуратура РФ по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А. А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос, — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства также рассказали, что «помимо прочего, Генпрокуратура призывает германскую сторону вернуться к исполнению» запросов о правовой помощи, направленных Россией. В ведомстве заявили, что большая часть ходатайств управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу была отклонена ФРГ, а переданные протоколы допросов Алексея и Юлии Навальных оказались совершенно несодержательными. Поэтому ГП расценила это как полное неисполнение запросов РФ.
В ведомстве подчеркнули, что это обстоятельство, а также заявление официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ об исполнении Германией своих обязательств, говорит «о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы не согласовали проведение 31 января митинга в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сообщили представители незарегистрированной Либертарианской партии России.