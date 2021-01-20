ГП РФ направила в ФРГ новый запрос по инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/f82ef9d0-5bbb-11eb-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Генеральная прокуратура (ГП) РФ направила в Германию очередной запрос по инциденту с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным, призвав исполнить ходатайства, отправленные российской стороной ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

Генеральная прокуратура РФ по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А. А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также рассказали, что «помимо прочего, Генпрокуратура призывает германскую сторону вернуться к исполнению» запросов о правовой помощи, направленных Россией. В ведомстве заявили, что большая часть ходатайств управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу была отклонена ФРГ, а переданные протоколы допросов Алексея и Юлии Навальных оказались совершенно несодержательными. Поэтому ГП расценила это как полное неисполнение запросов РФ.

В ведомстве подчеркнули, что это обстоятельство, а также заявление официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ об исполнении Германией своих обязательств, говорит «о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы не согласовали проведение 31 января митинга в поддержку задержанного оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сообщили представители незарегистрированной Либертарианской партии России.