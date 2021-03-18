«Готовы к худшему»: в Кремле оценили вероятность холодной войны с США

https://static.news.ru/photo/894b9012-889a-11eb-91ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания экспертов о возможности новой холодной войны с США. Он отметил, что в Кремле надеются на лучшее, однако готовы и к неприятному повороту событий.

Всё-таки, наблюдатели и специалисты — они как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему, при этом, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что несмотря на заявления США российский лидер Владимир Путин всё равно настроен продолжать диалог с зарубежными коллегами. По словам Пескова, это в интересах не только двух стран, но и всего мира.

Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена, — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену и предложил ему провести разговор в прямом эфире. Это произошло после того, как в интервью СМИ Байден назвал Путина «убийцей».

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «кто обзывается — тот сам так называется». Об этом писал NEWS.ru.