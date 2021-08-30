Госсекретарь США рассказал о планах на Афганистан

На пресс-конференции в Государственном департаменте США глава ведомства Энтони Блинкен отметил сложность операции по эвакуации людей из Афганистана и озвучил планы американского правительства в регионе на ближайшее будущее. Выступление главы Госдепа опубликовала Washington Post на своей странице на YouTube.

Несколько часов назад операция по эвакуации была завершена. Более 123 тысяч человек были благополучно вывезены из Афганистана, — отметил госсекретарь США.

По его словам, в Афганистане осталось менее 200 граждан США, при этом правительство страны готово оказать любую помощь тем, кто захочет вернуться на родину. Блинкен также отметил, что Америка будет пристально следить за действиями «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), а любое взаимодействие будет происходить, если только оно отвечает национальным интересам США.

Дипломатическое присутствие в Афганистане приостановлено, все операции Госдепа в регионе будет выполнять соответствующее ведомство в Катаре.

Ранее афганский международный аэропорт в Кабуле покинул последний самолёт американских ВВС, об этом рассказал боевик «Талибана» Хемад Шерзад, который участвует в охране аэропорта. Пентагон подтвердил окончание эвакуации. Боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летней американской оккупации Афганистана.