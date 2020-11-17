Госсекретарь Союзного государства: РФ не собирается поглощать Белоруссию

https://static.news.ru/photo/64e03c16-28b7-11eb-a506-fa163e074e61_660.jpg Григорий Рапота Фото: postkomsg.com

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что никаких признаков поглощения Россией Белоруссии в рамках объединения нет.

На пресс-конференции политика спросили, насколько достоверна информация о том, что Союзное государства создано с целью поглощения Белоруссии. Рапота категорически опроверг существование таких планов. По его словам, нет никаких фактов или признаков, которые бы указывали на возможность поглощения.

Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, официальные заявления. Нет этого, — цитирует ответ государственного секретаря РИА Новости.

Идея объединения России и Белоруссии нереальна. За 20 лет с момента подписания договора у Союзного государства не появилось валюты, гимна, флага и герба. Эксперты считают, что такое объединение уже неактуально для двух стран.

Как передавал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Минска нет альтернативы сотрудничеству с Москвой, причём это касается как политики, так и экономики. Белорусский лидер также отметил, что интеграция в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ служит лучшим средством для противостояния иностранным вмешательствам во внутренние дела государства.