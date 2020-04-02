Госдуме предложили запретить алкоголикам баллотироваться в депутаты

https://static.news.ru/photo/626771a8-758d-11ea-b34e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look Press

Эксперты Института исследования проблем современной политики предложили запретить лицам, находящимся на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере, баллотироваться в депутаты. Соответствующее обращение за подписью директора института Антона Орлова было направлено в Государственную думу и Совет Федерации.

В документе, с текстом которого ознакомился NEWS.ru, предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ в части введения дополнительного требования к кандидатам в представительные органы власти, установив, что кандидатом не может являться лицо, находящееся на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Авторы объяснили актуальность своей инициативы тем, что в России сегодня остро стоит проблема алкоголизма и наркомании, а кроме того, участились «случаи девиантного поведения некоторых представителей депутатского корпуса».

С точки зрения законодательства в настоящее время общество никак не защищено от попадания в представительные органы власти людей, страдающих подобными хроническими заболеваниями. А случаи пьяных выходок народных избранников, к сожалению, нередки. Очевидно, что своими действиями депутаты не только подвергают опасности окружающих, но и подрывают доверие населения к институту парламентаризма в России, — говорится в обращении.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк считает данное предложение вполне логичным, так как решения, принимаемые депутатами, оказывают большое влияние на жизнь граждан.

Более того, стоило бы распространить такие требования не только на депутатов, но и на ряд должностных лиц, которые имеют определённые властные полномочия или выполняют представительские функции. В целом инициатива здравая, так как если у человека есть какие-то наклонности и отклонения, из-за которых он не всегда может контролировать свои действия и мысли, то такой человек не должен находиться на должности, связанной с властными полномочиями или представительскими функциями, — подчеркнул Лесняк.

Как ранее писал NEWS.ru, депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина исключили из партии «Единая Россия» за езду в пьяном виде и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.