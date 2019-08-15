https://static.news.ru/photo/49dab88e-bf6c-11e9-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с первым зампредом фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым. Спикер согласился с депутатом о необходимости рассмотрения вопроса продвижения новостным агрегатором «Яндекс» искажённой информации о якобы запрете на использование старых автомобилей.

Внеочередное заседание Совета Думы, на котором, в частности, рассмотрят вопрос фейков в новостных агрегаторах, назначено на 19 августа. Володин заявил, что власти «не могут позволить», чтобы граждан РФ «делали заложниками фейковых новостей». Он подчеркнул, что принципы свободы слова и информации «не должны использоваться» для создания «фиктивной повестки».

Исаев, в свою очередь, сообщил, в связи с этим вопросом на встрече с Володиным обсуждался законопроект Антона Горелкина. Документ предлагает ограничить иностранное участие в значимых информационных ресурсах, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию. Речь идёт о распространении заметок, сообщающих о якобы необходимости запрета езды на старых автомобилях.