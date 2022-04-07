«Одна головная боль»: Госдума уточнит права общественных экоинспекторов

В Госдуму внесли законопроект о правах и обязанностях общественных экологических инспекторов — граждан, на добровольной основе помогающих государственным инстанциям охранять окружающую среду. Согласно документу, общественные инспекторы по охране окружающей среды получат несколько новых полномочий. Вместе с тем предлагается установить и весьма обширный список ограничений в работе инспекторов и критериев для претендентов на этот статус. NEWS.ru поговорил с депутатами — авторами законопроекта и узнал, каких целей они добиваются.

«Мотивации нет»

Общественные инспекторы по охране окружающей среды появились в России в 2016 году. Это граждане, на добровольной и безвозмездной основе помогающие осуществлять общественный контроль за природопользованием и охраной окружающей среды государственным надзорным органам — Росприроднадзору, Рослесхозу. Чтобы стать инспектором, необходимо подать заявление в территориальный орган Росприроднадзора. В течение 30 дней с подачи заявления назначается комиссия по проверке знаний кандидата об охране окружающей среды, административных правонарушениях в сфере экологии, правах общественных инспекторов.

В случае успешного прохождения экзамена гражданин получает удостоверение общественного инспектора по охране окружающей среды сроком на один год. Для продления «корочки» ещё на год необходимо заново пройти комиссию, а также предъявить результаты своей деятельности за прошедший год.

Новая законодательная инициатива по правам экоинспекторов была внесена в Госдуму в конце февраля и с марта находится на рассмотрении. Согласно данным ГАС «Законотворчество», законопроект может быть рассмотрен уже в ходе весенней сессии. Как следует из пояснительной записки, «законопроектом уточняются права общественных инспекторов по охране окружающей среды», а также «устанавливаются требования» к данным гражданам.

Сотрудник ГПБУ «Мосприрода» mos.ru

Так, предлагается наделить экоинспекторов правом присутствовать при открытом рассмотрении должностными лицами дел об административных правонарушениях в сфере экологии. Также им разрешат обжаловать решения, принятые органами государственного надзора по предоставленным инспекторами материалам в прокуратуре и суде. Кроме того, устанавливается максимальный срок рассмотрения обращений инспекторов о выявленных ими административных правонарушениях, он составит 10 дней.

По мнению одного из авторов законопроекта, депутата от «Единой России» Александра Когана, одна из целей нововведения — повысить мотивацию у экоинспекторов.

Потому что сегодня мы сталкиваемся с одной проблемой: у них мотивации нет, — объясняет парламентарий.

По его словам, когда общественные экологические инспекторы только появились в России, в 2016–2017 годах, к этой деятельности возник большой интерес.

Желающих быть инспектором у нас сразу было около трёх тысяч человек, — говорит Коган.

Но затем, продолжает он, ситуация изменилась.

Потом потихонечку всё это начало затухать, потому что они (общественные инспекторы. — NEWS.ru) поняли, что у них куча проблем, связанных с тем, что они должны пройти какое-то обучение, сдать экзамен Росприроднадзору, получить «корочку», а потом подтверждать свою эффективность — как минимум два мероприятия необходимо провести результативных. То есть выявить минимум два нарушения в год, и направить в Росприроднадзор. Если ты этого не делаешь, то через год ты лишаешься звания общественного экологического инспектора, — объясняет депутат.

«Инспекторов очень мало»

Сегодня, в соответствии с статьёй 68 федерального закона «Об охране окружающей среды», перечень полномочий общественного экологического инспектора действительно невелик. Им разрешается фиксировать правонарушения в области охраны окружающей среды, в том числе с помощью фото- и видеосъёмки, и направлять эти материалы в органы государственного надзора. Инспекторы могут сообщать в устной форме физическим лицам о том, что те совершают правонарушения в сфере экологии.

Государственный экологический надзор mos.ru

Также экоинспекторы могут запрашивать информацию о состоянии окружающей среды, обстоятельствах и фактах осуществления деятельности, которые негативно воздействуют на экологию, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

При этом всём одна головная боль и никаких преференций. То есть все обращения инспекторов рассматривались в общем порядке, они не имели права присутствовать при проведении каких-то проверок, связанных с выявлением нарушений именно этим общественным инспектором, — рассказывает Коган.

Сейчас, по словам парламентария, в России 456 общественных инспекторов и это очень мало. Как надеется депутат, после принятия поправок у инспекторов повысится мотивация, заинтересованность в их деятельности. Заявок на обучение сейчас 3800, сообщил он NEWS.ru.

Обращения будут рассматривать не более 10 дней, они получат право присутствовать при соответствующих проверках по материалам, которые они сами выявили. Также инспекторы смогут присутствовать при административной комиссии, ранее тоже не было такой возможности. Но, понятно, без права голоса, они не имеют права вмешиваться в проверку, только наблюдать, — рассказывает Коган.

С ним согласен и депутат-единоросс Артём Бичаев, ещё один из авторов законопроекта.

Безусловно, мы надеемся, что эта деятельность станет более привлекательной. Думаю, она и так достаточно интересна и привлекательна, у нас в стране огромное число людей, которых волнует экология. Но когда экоинспекторы будут ещё более формализованы, наделены полномочиями и иметь уже принципиально другой статус, думаю, их количество, безусловно, вырастет, — считает парламентарий.

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» mos.ru

Александр Коган говорит, что депутаты собираются и работать в сфере прав экоинспекторов — в частности, продлить срок действия их удостоверений.

Считаю, это целесообразно. Мы планируем с Росприроднадзором выйти с инициативой установить срок действия удостоверения минимум в два года. После принятия данного законопроекта, когда он уже станет законом, или параллельно с этим мы будем выходить с предложением продлить срок действия этих удостоверений, — говорит депутат.

«Использовали в личных целях»

Вместе с новыми полномочиями депутаты предлагают ввести и ряд ограничений в работе общественных инспекторов.

Мы прописали чёткие критерии того, кто не имеет права быть общественным экологическим инспектором, — рассказывает Александр Коган.

Согласно законопроекту, инспектором не могут стать «лица, состоящие на учёте в лечебно-профилактических учреждениях в связи с наличием психического заболевания, наркомании или алкоголизма, признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными».

Также в добровольные экоинспекторы не возьмут тех, кто подвергся «наказанию за административное правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования», а также тех, кто имеет «не снятую или не погашенную судимость за экологические преступления, преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, преступления против личности, а также за иные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления».

Зал суда Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Кроме того, общественный экологический инспектор не вправе осуществлять свою деятельность при наличии у него «личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность осуществления общественного экологического контроля» и при которой «возникают или могут возникнуть противоречия между личной заинтересованностью инспектора и целями общественного экологического контроля», говорится в законопроекте. Также инспекторам нельзя будет разглашать «сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну», ставшие известными им в ходе их деятельности, и «использовать в личных целях своё положение и информацию», полученную в ходе работы.

По словам Александра Когана, подобные примеры злоупотребления инспекторами своего положения уже были.

У нас некоторые получали удостоверение и звание общественного экологического инспектора, чтобы осуществлять какие-то свои коммерческие проекты, такие случаи были. Иногда это в конкурентной борьбе использовалось, — объясняет депутат.

Одна из рыбопромысловых компаний на Дальнем Востоке, рассказал Коган, направила общественного экологического инспектора, который начал вести активную работу против конкурентов, которые владели перерабатывающим заводом.

Инспектор выявил там кучу нарушений. С одной стороны, это хорошо, но с другой — они пытались таким образом это предприятие закрыть, — приводит пример Коган.

По его мнению, общественный экологический инспектор — не просто общественник, а в первую очередь человек подготовленный, прошедший обучение и сдавший экзамен. Поэтому в поправках прописаны как права, так и обязанности экоинспекторов, а также порядок отзыва инспектора. В случае нарушений общественниками правил положения об общественном экологическом инспекторе его статус отзывает Росприроднадзор.