https://static.news.ru/photo/559cea82-5ed8-11ea-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об отмене собеседований на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при получении российского гражданства.

На сегодняшний день уровень владения русским определяет специальная комиссия.

Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников: уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик, — цитирует «Интерфакс» сообщение депутатов.

Помимо этого, Госдума приняла поправки в закон о гражданстве (№ 814817-7). Депутаты предложили сократить с шести до трёх месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство.

Как сообщал NEWS.ru в феврале 2020 года, Россия намерена упростить получение гражданства для жителей четырёх стран. В частности, в список попали Украина, Белоруссия, Молдавия и Казахстан.