Госдума: сторонники Трампа «заказали» дело против Порошенко

https://static.news.ru/photo/e01781d4-7a92-11e9-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Уголовное дело против экс-главы Украины Петра Порошенко может быть политическим заказом, инициированным в Соединённых Штатах Америки сторонниками президента Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Бывшему лидеру европейской страны вменяют госизмену и злоупотребление властью. По мнению депутата ГД РФ, можно ожидать новую волну скандала в США против кандидата на пост главы Белого дома — Джозефа Байдена, пишет РИА Новости.

Накануне выборов в США это будет очень на руку хозяину Белого дома Дональду Трампу. Очень похоже, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента Украины является политическим заказом, — рассказал Железняк.

Он добавил, что нынешние киевские власти могут воспользоваться уголовным делом и начать новый «поход» против украинских олигархов. Обвинение строится на аудиозаписях якобы разговоров Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарём Джоном Керри. Их обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma.