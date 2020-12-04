Госдума: США усиливают раздражение в мире санкциями против СП-2

https://static.news.ru/photo/3429251c-3616-11eb-9964-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Новые санкции Соединённых Штатов Америки против газопровода «Северный поток — 2» ничего не имеют общего с безопасностью в Европе, политическая верхушка в США продолжила незаконное распространение экстерриториального принципа на международные нормы, что усиливает раздражение в мире, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект о финансировании военной отрасли. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета.

Это (санкции США против «Северного потока — 2». — NEWS.ru) лишь демонстрирует готовность Вашингтона разрушить партнёрские отношения с Европой в попытке добиться отказа от сотрудничества с Россией в газовой сфере. При этом в Европе откровенно устали от американского вмешательства и заявляют о намерении отстаивать свои интересы, — отметил парламентарий.

Он добавил, что в Белом доме осознают, что по-честному конкурировать с поставщиками энергоресурсов из РФ американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе не сможет: в ЕС не нужно дорогое топливо, особенно в современной ситуации экономического кризиса на фоне пандемии COVID-19. Железняк считает, что «подпевалами» США останутся лишь несамостоятельные государства — Польша, Украина и их соседи в Прибалтике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG намерен 5 декабря возобновить прокладку газопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии. По словам представителя, предполагается, что Nord Stream 2 будет использовать судно «Академик Черский».