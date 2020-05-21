Госдума сократила время работы из-за пандемия коронавируса

https://static.news.ru/photo/434f8fa6-9b55-11ea-8b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы приняли постановление об отмене пленарного заседания, ранее намеченного на 26 мая. Помимо этого дополнительные заседания 21 и 22 мая были сокращены.

Это было сделано после того, как председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил коллегам максимально оперативно проводить заседания. По его мнению, чтобы не подвергать никого лишней опасности из-за коронавируса, повестку надо успевать рассмотреть за два часа работы, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что COVID-19 заразились шестеро депутатов Госдумы. 21 мая стало спикер заявил, что ещё у нескольких народных избранников подтвердился диагноз, а в пятерых обнаружены антитела.

Ранее, как писал NEWS.ru, вылечившаяся от коронавируса супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка рассказала о состоянии Дмитрия Пескова.