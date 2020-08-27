Госдума: Саакашвили может сыграть роль в «новой революции» в Грузии

https://static.news.ru/photo/18d6bd22-e875-11ea-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина не исключает, что желание бывшего лидера Грузии, а ныне руководителя исполкома украинского нацсовета реформ, Михаила Саакашвили вернуться на родину связано с тем, что ему может достаться роль в новой «цветной революции» в кавказской республике.

Накануне политик поблагодарил Киев, как свой второй дом, подчеркнув, что теперь возвращается в Грузии. Он признался, что во время его руководства республикой было допущено много ошибок, но теперь бывший лидер получил достаточный опыт, чтобы достойно послужить своей стране. Он добавил, что не признает нынешнюю власть в Тбилиси легитимным и на выборах готов к борьбе на передовой.

В этой ситуации Саакашвили, вероятнее всего, попытается перейти границу с Грузией в окружении толпы своих сторонников, превратив свое возвращение в политическую акцию. У него, кстати, уже есть опыт подобных «путешествий», поскольку именно таким образом он вернулся на Украину в 2017 году после того, как его лишили гражданства этой страны, — цитирует Панину агентство РИА Новости.

Парламентарий отметила, что в Грузии Саакашвили может оказаться в Тюрьме. Если он действительно приедет в республику, то это будет означать только одно — получение экс-лидером страны гарантий своей безопасности со стороны Соединённых Штатов Америки. Депутат напомнила о тесных связях Саакашвили с Республиканской партией США с её желанием отмечаться антироссийскими демаршами накануне выборов главы США, которые состоятся в ноябре 2020 года.

В конце сентября 2019 года Саакашвили заявил, что вернётся на родину до предстоящих в Грузии осенью 2020 года парламентских выборов. Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Саакашвили покинул страну, не дожидаясь нескольких дней до окончания своих полномочий. На родине против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы.

В 2014 году Саакашвили поддержал Евромайдан. Позже президент Пётр Порошенко назначил его председателем Одесской областной администрации и своим советником. В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом президента он был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

20 июля в Грузии официально стартовала предвыборная кампания. 31 октября граждане страны будут выбирать новый парламент, причём выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%), сообщал NEWS.ru.