https://static.news.ru/photo/b1a5f82c-deaa-11e9-882c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России намерена пригласить на очередное заседание нового посла США. Там намерены обсудить с главой дипмиссии принципы политического взаимодействия, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.
Это необходимо, чтобы не допустить двусмысленных ситуаций, подобных публикации в Twitter американской дипмиссии от 3 августа, где был опубликован маршрут следования участников несогласованной акции за честные выборы в Москве. Это в России расценили как завуалированный призыв к участию и вмешательство во внутренние дела страны.
Будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как дальше формировать отношения, — цитирует Пискарёва РИА Новости.
Депутат также отметил, что в комиссии Госдумы готовы выслушать позицию уходящего главы дипмиссии Джона Хантсмана.
В несогласованной акции 3 августа, по данным столичного главка МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержаны примерно 600 человек.