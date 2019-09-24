https://static.news.ru/photo/b1a5f82c-deaa-11e9-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России намерена пригласить на очередное заседание нового посла США. Там намерены обсудить с главой дипмиссии принципы политического взаимодействия, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

Это необходимо, чтобы не допустить двусмысленных ситуаций, подобных публикации в Twitter американской дипмиссии от 3 августа, где был опубликован маршрут следования участников несогласованной акции за честные выборы в Москве. Это в России расценили как завуалированный призыв к участию и вмешательство во внутренние дела страны.

Будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как дальше формировать отношения, — цитирует Пискарёва РИА Новости .

Депутат также отметил, что в комиссии Госдумы готовы выслушать позицию уходящего главы дипмиссии Джона Хантсмана.

В несогласованной акции 3 августа, по данным столичного главка МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержаны примерно 600 человек.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предостерёг от вмешательства одних стран во внутренние дела других.