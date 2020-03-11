Госдума одобрила в первом чтении поправки, которые разрешают депутатам региональных парламентов, работающим на непостоянной основе, оставаться руководителями возглавляемых ими предприятий. Изменения предложены в закон о противодействии коррупции.
Как пояснил один из соавторов документа первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в декабре 2019 года был принят закон, «направленный на борьбу с коррупцией, злоупотреблениями». Это было необходимо для того, чтобы «чиновники замещали должности в коммерческих структурах».
Однако, по его словам, в закон закралась «техническая ошибка» — норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями депутатам региональных Заксобраний, работающим на непостоянной основе и, следовательно, не получающим зарплату.
В связи с этим новые поправки уточняют, что запрет распространяется только на тех, кто замещает государственные должности и осуществляет свои полномочия на постоянной основе,
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который направлен на развитие гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.
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