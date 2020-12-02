Госдума рассмотрит законопроект о выдаче продуктовых сертификатов

https://static.news.ru/photo/b101336e-34ee-11eb-9a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малоимущим россиянам будет внесён в Госдума 3 декабря. Авторы инициативы предлагают оказывать такого рода помощь всем совершеннолетним россиянам, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Номинал сертификата предлагается установить в размере 25% от прожиточного минимума. При этом авторы законопроекта ссылаются на положительный опыт Москвы и Калининграда, где уже в ходу такие сертификаты.

В столице продуктовый сертификат выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту. Люди могут расплачиваться им в магазинах-партнёрах программы.

Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве и является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины, содержание которой возмущало малообеспеченных граждан, — поясняет суть законодательной инициативы глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.

В Калининграде людям, оказавшимся в бедственном положении из-за коронавируса, раздают карты номиналом пять тысяч рублей. Авторы законопроекта уверены, что введение такой адресной социальной поддержки в период сложной эпидемиологической обстановки в стране и снижения доходов россиян станет очень своевременной мерой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что представители фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. По его словам, тема бесплатных продуктовых наборов и карточек, а также других форм прямой социальной поддержки малообеспеченных становится актуальной из-за сложной экономической ситуации в стране.