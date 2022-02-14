Госдума рассмотрит обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

Госдума 15 февраля в ходе заседания обсудит предложенный депутатами от фракции КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС. Парламентарии решат, направить документ сразу главе государства или провести консультацию с МИД РФ.

В настоящее время на рассмотрении находится один проект обращения по ДНР и ЛНР, однако к нему имеются два проекта постановления, они и будут вынесены на голосование. Первый проект был внесен КПРФ 19 января, он предполагает в случае положительного решения Госдумы сразу отправить документ президенту.

Однако также высказывается предложение направить проект обращения в МИД для получения отзыва.

Согласно документу, Госдума обращается к президенту России с просьбой рассмотреть возможность признания самопровозглашённых рспублик «в качестве сомастоятельных, суверенных и независимых государств». По мнению депутатов. признание ДНР и ЛНР является «обоснованным и морально оправданным».

Также коммунисты предлагают провести скорейшие переговоры с руководством этих образований и создать правовые основы «межгосударственных отношений».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который в настоящее время находится в больнице, заявил, что необходимо официально признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики из-за невыполнения Минских соглашений Киевом. Он призвал депутатов Государственной думы «проявить волю» и поддержать инициативу коммунистов