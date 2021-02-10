Госдума рассмотрит новый закон о банкротстве

https://static.news.ru/photo/592e8380-6bee-11eb-a476-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Госдума в весеннюю сессию может принять новый закон о банкротстве. К такому мнению пришёл первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания президента с членами правительства.

Хочу подчеркнуть, что закон имеет революционный характер, и мы надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию, — передаёт слова Белоусова ТАСС.

Чиновник считает, что за 20 лет существования закон действительно утратил свою силу и нуждается в срочных переменах. В новой редакции одной из новелл станет оптимизация процедуры банкротства. Вместо пяти процедур оставят всего две. Также будет сделан акцент на усиление роли саморегулируемых организаций, объединяющих арбитражных управляющих.

Будет разработан новый механизм отбора арбитражных управляющих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многие россияне в период коронакризиса оказались не в состоянии рассчитаться с кредитами. Задолженность населения в абсолютном выражении остаётся высокой — около 20 трлн рублей жители нашей страны сегодня должны банкам.