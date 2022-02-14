Госдума рассмотрит на заседании два проекта о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты два проекта постановления по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Один из них предусматривает консультации с МИД.

Первый проект постановления представляет собой документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ, предусматривающий немедленное направление обращения президенту. Второй проект, предложенный депутатами от фракции «Единая Россия», предусматривает первоначальное направление инициативы для консультаций в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник, — сказал источник.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к спикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект постановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.