Совет Госдумы на внеочередном заседании 15 января принял порядок рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.
Государственная дума 16 января на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность председателя правительства РФ. Перед пленарным заседанием также состоятся консультации кандидата на должность председателя правительства РФ Михаила Мишустина с фракциями ГД, — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства провёл рабочую встречу с Мишустиным и заручился его согласием на назначение. Путин внёс кандидатуру главы ФНС на рассмотрение в Государственную думу РФ.