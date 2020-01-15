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В Совете Федерации Михаила Мишустина, предложенного президентом в качестве кандидата в премьер-министры, оценивают как крепкого профессионала, способного выстроить конструктивный диалог с парламентом. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор охарактеризовал Мишустина как компетентного, знающего специалиста в области финансового мониторинга, налоговой политики. За это время создал целую, мощную систему контроля за прохождением налогов, их перевода в цифровой формат общения...