Госдума приняла закон о правилах онлайн-голосования

В пятницу, 11 марта, на пленарном заседании Госдумы принят в третьем, окончательном чтении закон о дистанционном электронном голосовании, опубликовано на сайте Нижней палаты парламента. Документом предусмотрены единые правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием системы онлайн-голосования как в целом в России, так и в регионах.

Дистанционное электронное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы», а также иных сертифицированных государственных информационных систем, в том числе региональных. Граждане смогут голосовать через интернет или с использованием специального мобильного приложения, — говорится в документе.

Кроме того внесен ряд поправок в избирательное законодательство в целом. Теперь лица со снятой судимостью за экстремистские преступления не смогут избираться еще в течение пяти лет после ее погашения. До этого ограничения распространяются только на срок судимости. Также права быть избранным президентом лишаются граждане, причастные к экстремистской или террористической организации, если в отношении нее есть решение суда.

Меняется и структура избирательных комиссий. Теперь их участники с правом совещательного голоса останутся только на уровне ЦИК и комиссий субъектов федерации. В окружных, территориальных и участковых избиркомах их не будет.

Новым законом также предусмотрено создание единого реестра сведений о физических лицах, которые выполняют функции иностранного агента или связаны с иноагентами. Конкретизируются и требования к участию иноагентов в выборах. Теперь в агитматериалах их высказывания обязательно должны сопровождаться плашкой, информирующей о данном статусе.