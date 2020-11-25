Госдума приняла в третьем чтении закон о Государственном совете РФ

https://static.news.ru/photo/0d86cec8-2f0e-11eb-8496-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума 25 ноября приняла в третьем чтении закон о Государственном совете РФ, призванный обеспечить согласованность действий органов публичной власти.

В документе сказано, что в систему органов публичной власти входят федеральные органы госвласти, органы власти субъектов, другие госорганы, органы местного самоуправления, деятельность которых направлена на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, а также на создание условий для развития государства в социально-экономической области.

Согласно законопроекту, Госсовет является государственным органом, формируемым президентом. Среди прочего, его задачей станет определение основных направлений внутренней и внешней политики России, направления её социально-экономического развития, развития регионов и муниципалитетов, подготовка предложений по вопросам госстроительства и укрепления основ федерализма.

Также одной из функций Госсовета станет разрешение разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждение кадровой политики.

Иногда возникает дискуссия между субъектом Федерации и муниципалитетом. Здесь заложены возможности, чтобы вырабатывать соответствующие решения, — заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.