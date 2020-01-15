https://static.news.ru/photo/c6450ea4-37b9-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа Госдумы 22 января представит свои предложения по реализации послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков после заседания Совета Думы.

По его словам, все предложения комитетов и фракций Госдумы будут направлены членам группы до 21 января.

Надеемся до этого времени получить от правительства соответствующий план. Поскольку большую часть законопроектов наверняка будет вносить правительство, — цитирует ТАСС Жукова.

Он подчеркнул, что речь идёт в том числе и о внесении кабинетом министров поправок в бюджет.

Ранее NEWS.ru писал, что выполнение социальных и экономических программ, заявленных главой РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, потребует 400–500 млрд рублей в год, рассказал руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин. То есть, считает чиновник, реализация мер задействует 0,4–0,5% ВВП страны. По его мнению, предложенные идеи по борьбе с бедностью могут снизить эти показатели почти на 2%.