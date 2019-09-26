https://static.news.ru/photo/c04ecf92-e05e-11e9-976a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров выступил с предложением забрать Росстат из ведения Минэкономразвития. Он пояснил, что служба должна вернуться под контроль правительства из-за подгонки данных под нужный результат.

По словам парламентария, Росстат необходимо обезопасить от возможности использования в своих целях различными ведомствами. Депутат напомнил про показатели экономического роста по итогам 2018 года, составившие 2,3%.

Макаров подчеркнул, что Госдума запрашивала у Минэкономразвития анализ этой цифры, однако так его и не получила.

Поэтому пока, в данном случае, могу констатировать только одно: этот рост, с точки зрения его обоснованности, означает передачу управления статистикой Минэкономразвития, — приводит слова парламентария « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов назвал нецелесообразной идею создания российского аналога «Википедии» за счёт федерального бюджета. По его словам, сейчас и так существует множество похожих ресурсов.