Госдума предлагает изменить порядок начисления детских пособий

Депутаты ГД предложили законопроект об изменениях в начислении детских пособий. В частности, депутаты предлагают исключить из дохода семьи выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми.
Такой подход позволит родителям получать пособия на детей, даже если с выплатами доход каждого члена семьи превышает среднедушевой. На сегодня пособия на детей до трёх лет выплачивается только тем родителям, чей среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимума,
При этом в доход плюсуются все пенсии, пособия, стипендии и компенсации по ухода за престарелыми или инвалидами. И включение таких выплат в пособие на детей является основанием для отказа в нём в связи с «превышением доход семьи».
При этом, подчёркивают инициаторы законопроекта, дети-инвалиды — особая категория детей, которые нуждаются в особой заботе о опеке родных и окружающих. При этом расходы на их реабилитацию значительно превышают доход семей, а пенсии по инвалидности едва покрывают небольшую часть расходов на лечение.
На сегодня законопроект внесён на рассмотрение «Единой России». Как только на документ будет дано заключение, он поступит на рассмотрение в Госдуму.
Ранее NEWS.ru сообщал, что средний размер выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в России в 2020 году составил 11 882 рубля. На эту ежемесячную выплату до достижения ребёнком трёхлетнего возраста могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума.