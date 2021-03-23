Госдума предлагает довести оклады учителей до двух МРОТ

https://static.news.ru/photo/2229deba-8b93-11eb-b269-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

КПРФ предлагает установить оклады учителей не менее двух МРОТ по региону и России. С таким предложение к депутатам Госдумы обратился первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Что же касается средней ставки оплаты труда за 18 часов, то она должна быть не ниже не только средней зарплаты по региону, но и по стране. Зарплаты учителей в ссузах, по словам Смолина, должны быть в полтора раза выше средней, приводит слова парламентария «Дума.ТВ».

В вузах преподаватели должны получать зарплату в два раза выше средней и по региону, и по стране. Также на педагогов предлагают распространить социальные гарантии государственных чиновников. В частности, восстановить для учителей возможность досрочного назначения пенсии.

Сельским учителям представители КПРФ предлагают возвратить льготы на оплату услуг ЖКХ и 25%-ную надбавку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы призвали увеличить заработную плату учителям, работающим в регионах, сообщил первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, России угрожает кадровый кризис в образовании, который не коснётся нескольких городов, среди которых Москва.