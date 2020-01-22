Первое чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ вызвало небывалый ажиотаж в Государственной думе. Сегодня, 23 января, ради президентских поправок депутаты соберутся на пленарное заседание на два часа раньше обычного, сообщил накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Большинство парламентариев настроены на принятие документа за основу, заверили NEWS.ru представители думских фракций. Вместе с тем ряд депутатов уже заявили о работе над поправками ко второму чтению.

В Госдуме наблюдается высокий интерес к рассмотрению президентского законопроекта о поправках в Конституцию РФ, отметил в беседе с журналистами Володин. По его словам, очень многие хотят выступить.

В этой связи мы договорились, что в обязательном порядке прозвучат по три вопроса от фракции, а затем дополнительное время будет выделено «Единой России» как самой большой фракции, потому что уже сейчас записавшихся порядка 14 человек, — уточнил он, отметив, что депутаты желают максимально полно изучить конституционные инициативы главы государства.

Во вторник, 21 января, предложенные Владимиром Путиным изменения в Основной закон поддержали в думском комитете по госстроительству и законодательству. По словам его главы Павла Крашенинникова, при его доработке ко второму чтению не исключены поправки к будущему проекту новой редакции Основного закона. Парламентарий уточнил, что «требует дополнительной проработки» тот момент, сможет ли Госдума ставить вопрос о прекращении полномочий того или иного министра, если она его предварительно утвердила, и о механизме выражения «вотума недоверия».

Положительный отзыв на внесённый в Думу президентом законопроект он направил в нижнюю палату парламента и комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

duma.gov.ru

В том, что президентские поправки в первом чтении «с большой долей вероятности примут», не сомневается первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

В «Справедливой России» NEWS.ru также заявили о поддержке инициативы главы государства.

Фракция проголосует за поправки в Конституцию, поскольку все три направления, которые заявлены в этом пакете поправок, соответствуют нашим программным положениям. Мы неоднократно выступали с аналогичными предложениями. Это и развитие идеи социального государства, и укрепление суверенитета Российской Федерации, и усиление роли парламента, расширение его полномочий. Это соответствует нашим идеологическим установкам, нашей программе, поэтому завтра мы будем голосовать за. Михаил Емельянов депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству

Также, по словам Емельянова, справороссы ко второму чтению намерены подготовить несколько поправок к законопроекту. Одна из них касается возвращения уровня 55 лет в качестве возраста выхода на пенсию для женщин, для мужчин — 60 лет, другая предлагает расширить функции Центрального банка, обязав регулятор отвечать не только за устойчивость национальной валюты, но за экономический рост и занятость населения.

duma.gov.ru

Зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев сообщил NEWS.ru, что фракция ЛДПР поддержит инициативу главы государства, а с поправками ко второму чтению определится «в процессе». Ранее представитель либерал-демократов в нижней палате парламента Сергей Иванов возмутился предложением зафиксировать в российской Конституции понятие «сенатор РФ».

О готовности проголосовать за принятие президентского проекта поправок в Основной закон уже заявил и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Как уточнил в разговоре с NEWS.ru депутат ГД, член фракции КПРФ Александр Ющенко, в рассматриваемом в первом чтении документе «практически повторяются пункты, которые были озвучены президентом».

Мы поддержим эту позицию, а уже ко второму чтению будем принципиально настаивать на том, чтобы в Конституции были прописаны доходы от перераспределения недр. Они должны распределяться равномерно в интересах каждого человека, а не в интересах кучки олигархов, которые захватили фактически все позиции. Это первое. Второе, мы категорично настаиваем, чтобы была пересмотрена система налогообложения, потому что богатые должны платить больше, бедные должны платить меньше. Эта прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих странах мира, более того, в ведущих государствах, где примером для либералов является та же Америка. Ну и, естественно, для нас очень важна социальная гарантия для граждан. Это гарантия первого рабочего места для студентов, это пенсионное обеспечение. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

Кроме того, по словам парламентария, КПРФ продолжает настаивать на своей позиции об отмене так называемой пенсионной реформы.

Второе чтение законопроекта может состояться уже в середине февраля, а в целом президентские поправки в Конституцию РФ парламентарии рассчитывают принять уже в эту весеннюю сессию.

Над текстом также работала Виктория Немис.