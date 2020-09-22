Госдума поддержала штрафы за призывы к отчуждению территорий

https://static.news.ru/photo/46a6586a-fcda-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума поддержала штрафы до 500 тысяч рублей за призывы к отчуждению территорий Российской Федерации.

Для рядовых граждан штрафы за первичные призывы составят до 60 тысяч рублей, за публичные призывы в Интернете и СМИ — до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц документ предусматривает штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Спикер подчеркнул, что штрафы станут действенной мерой по защите суверенитета и территориальной целостности страны, передаёт НТВ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории. Инициатива принадлежит депутату Госдумы РФ Павлу Крашенинникову и сенатору Андрею Клишасу.

Документ подготовили в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Закон уточняет понятие экстремистской деятельности и предполагает, что нарушение территориальной целостности государства, в том числе отчуждение части её территории, является экстремизмом.

В одобренных лидером новшествах также присутствуют инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению. УК будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы, писал NEWS.ru.